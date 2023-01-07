اليوم السابع
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هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية عن توليد الكهرباء مع بدء فصل الشتاء؟

السبت، 07 يناير 2023 07:00 ص
هل تتوقف محطات الطاقة الشمسية عن توليد الكهرباء مع بدء فصل الشتاء؟ محطات طاقة شمسية
كتبت رحمة رمضان

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الكثير منا يعتقد أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل خلال أشهر الصيف فقط وتتوقف فى فصل الشتاء، خاصة فى ظل سقوط الأمطار، وهناك العديد من الأسباب التى تجعل هذه المحطات لا تتوقف طوال العام، ويرصد "اليوم السابع" لقرائه الأسباب التى تجعل محطات طاقة الرياح والشمس تعمل طوال العام وهى كالآتى..

1- جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح والشمس عليها تم اختيارها من أطلس مصر.

2- تم اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة.

3- منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف.

4- منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أكد أن الوزارة تستهدف إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بقدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات على مساحة بطول 7673 كيلو مترا بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة مهتمة بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الاهتمام بهذه المشروعات جعل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنجح فى تحقيق إنجازات كثيرة خلال فترة قصيرة، ومن بينها تحقيق النسبة المخطط الوصول لها بحلول عام 2022 من مشاركة الطاقة المتجددة قبل الموعد المحدد لها.

وأضاف حمزة أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطتها لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

تنويع مصادر الطاقة

ايمن حمزه



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