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نصب عليهم فاختطفوه.. ضبط المتهمين باحتجاز مواطن فى المنيا

السبت، 07 يناير 2023 11:33 ص
نصب عليهم فاختطفوه.. ضبط المتهمين باحتجاز مواطن فى المنيا حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بأنه حال تواجده بصحبة شقيقه بدائرة المركز، قام عدد ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة أجرة "ميكروباص" باختطاف شقيقه واقتياده لجهة غير معلومة وذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه وآخرين.
 
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنيا إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 9 أشخاص- مقيمون بنطاق محافظتى"الجيزة والمنيا")، وبتضييق الخناق عليهم تركوا المجنى عليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وأمكن العثور عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة.
 
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبط (عدد 7 منهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لقيام المجنى عليه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى، وفى سبيل ذلك عقدوا العزم على اختطاف المجنى عليه بقصد الضغط على شقيقه "الـمُـبلـغ" لإعادة المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهة المجنى عليه أيد ما جاء بأقوال المتهمين واتهمهم بإحداث إصابته، وأرشد المتهمون عن (الميكروباص والسيارة الربع نقل) المستخدمتان فـى ارتكاب الواقعة.
 
 

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الداخلية

الامن العام

امن المنيا

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