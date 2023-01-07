مواقع التواصل وقضاياها.. في رواية "ممكن نتعرف" بمعرض الكتاب

تشارك الكاتبة الروائية داليا فكري بروايتها الجديدة "ممكن نتعرف" في معرض الكتاب بدورته القادمة ٢٠٢٣ التي تقام من الفترة ٢٤ يناير حتى ٦ فبراير، الصادرة عن دار نشر عين حورس.

تشير الكاتبة في تصريحات خاصة أن الرواية تتحدث عن أساليب التعارف عبر مواقع السوشيال ميديا وتأثيرها على حياة الأفراد خاصة النساء، كما تناولت فيها تأثير الجروبات النسائية وجرائم الابتزاز الاليكتروني.

وتضيف أن الرواية ألقت الضوء على الدعم النفسي والاجتماعي ودوره في تغيير حياة الأسرة، كما ناقشت جواز الصالونات ونظرة النساء إليه والمواقف التي تتعرض لها النساء من خلاله، وتتخلل الرواية مشاعر النساء والتعامل مع أساليب التعارف التي تتعرض لها من خلال التطبيقات الحديثة.

وتؤكد فصول الرواية على أهمية الصداقة ودورها في حياة بعضنا البعض، والاستقلال المادي للمرأة وتأثيره على اتخاذها للقرارات، مؤكدة انها رواية تتناول بعض قضايا النساء بطريقة من الواقع.

يذكر أن الكاتبة سبق وناقشت قضايا النساء الهامة وغيرها من قضايا في روايتها السابقة "تاليا ورفيق".