مصرع تباع سيارة سقطت عليه حمولة قمح فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت كمية كبيرة من القمح على تباع سيارة نقل أثناء تفريغ حمولة السيارة، ما أدى إلى مصرعه بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى مفارقا الحياة، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن تباع سيارة نقل أثناء تفريغ حمولة السيارة المحملة بالقمح، سقطت عليه الحمولة مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال سائق السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.