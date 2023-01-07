مشاريع بـ1.13 مليار جنيه.. كيف تنهض مصر في مجال النقل النهرى (تفاصيل)

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل عددا من المشروعات فى مجال النقل النهرى ، منها ما انتهت من تنفيذه، ومنها ما هو جارى تنفيذه الآن، بإجمالي تكلفة 1.13 مليار جنيه، ونعرضها في النقاط التالية.

1- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية، بهدف تسيير حركة الملاحة النهرية من ميناء الإسكندرية إلى شبكة النقل المائي الداخلي، حتى تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بالرياح البحيري من كم 42 حتي كم 82 والوصلة الملاحية بترعة النوبارية من كم 100 إلي كم 120 وجاري الإنتهاء من إنشاء كباري أهوسة المالح " عدد 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد " وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية وتم رفع كفاءة هويس المالح الصغير .

2- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان ، وحيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتي كم 70 ( أسوان – كلابشة ) ومن كم 615 حتي كم 885 ( نزلة العوامر –الصف ) وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان .

3- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) .

4- تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ، حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وجاري إعادة تأهيل عدد 2 كوبري لتعديل الفتحات الملاحية ( مسطرد – أبوزعبل ) .

5- جاري الإنتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS لمتابعة وتسجيل وتأمين حركة الوحدات النهرية من القاهرة حتي أسوان .