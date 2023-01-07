مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب اتساخ ملابس أحد المتشاجرين بالمياه فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين 9 أشخاص بمنطقة الوراق، بسبب خلافات بينهم، نتيجة تسبب مرور سيارة في تطاير مياه على ملابس أحد الأشخاص، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 من المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن قائد سيارة أثناء مروره بالشارع، في الوراق، تسببت السيارة في تطاير مياه على ملابس أحد الأشخاص، مما أسفر عن نشوب مشاجرة بينهما، واستدعى كل منهما أنصاره، وتبادلوا الاعتداء.

تمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.