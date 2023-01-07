مدينة السيارات الجديدة صرح كبير يقدم خدمات متكاملة للمواطنين.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

أنشأت أجهزة الدولة، سوق السيارات متكامل الخدمات الجديد بطريق العين السخنة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ليجد فيه المواطن الراغب فى بيع أو شراء سيارة كل ما يحتاج إليه ضمن أعمال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتى تحرص عليها القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة .

ويعد سوق السيارات الجديد نقلة كبرى فى شكل الأسواق المتكاملة، وتم تنفيذه بأعلى المعايير العالمية فى الجودة، ويضم جميع الخدمات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع .

كما يعد السوق الجديد واجهة حضارية مغايرة للشكل العشوائى الذى كان عليه السوق القديم بمنطقة العاشر ويمثل فيه عنصرى الأمان وسرعة إنجاز الإجراءات السمة الأبرز والتى تجعل المواطن المتعامل فى السوق يضمن أن السيارة المتواجدة سليمة 100% من الناحية القانونية، كما يمكنه الكشف عليها فنيًا فى واحدة من الورش المنتشرة داخل السوق، ويمكن للمواطن شراء أو بيع السيارة وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بها فى المدينة دون الحاجة للذهاب لمكان آخر وفى يوم واحد لتوافر مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، بما يوفر على المواطن الوقت والجهد والمال .

ويقع سوق السيارات على طريق العين السخنة، عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب بالقرب من محمية وادى دجلة على مساحة تقارب 240 ألف م2 (57 فدانا) ويتسع لـ 4000 سيارة ، ويضم 14 مكتب مرور و5 مكاتب نيابة عامة و9 مكاتب شهر عقارى . و7 بنوك ، و8 ورش لصيانة السيارات ويتوافر به كافة الخدمات كالمسجد الذى يسع 250 مصليا والمطاعم والكافتيريات، ودورات المياه، ومظلات السيارات والأفراد وساحات إنتظار السيارات، ومعارض للسيارات، كما تتوافر به كافة الخدمات الأمنية كنقطة الشرطة ، والمطافى والإسعاف .

والسوق مجهز بكاميرات مراقبة للموقع العام بالكامل، ونظام إذاعة صوتية وشبكة إنذار حريق وشبكة مكافحة حريق، كما تم ربط السوق بشبكة الطرق العملاقة الجديدة ووفرت محافظة القاهرة خطوط أتوبيسات من وإلى السوق لسهولة الوصول إليه .