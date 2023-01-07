محافظ قنا يزور مطرانية دشنا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. صور

قنا صابر سعيد

زار اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة دشنا، لتهنئة أقباط المطرانية وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله المطران تكلا، مطران دشنا وتوابعها، والقمص بولس متري وكيل المطرانية، والقمص ماركوس سمير، سكرتيرّ مطران الكنيسة.

وشارك في تقديم التهنئة كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد، ومدير إدارة المرور بقنا، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والشيخ تاج الدين، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأكد محافظ قنا، حرص جميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على المشاركة في الاحتفال وليس التهنئة فقط، تأكيدا على مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذى يميز أبناء الشعب المصرى، فمصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة جميع أبنائها فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال محافظ قنا، إن المصريين دائما ما يثبتوا أنهم نسيج واحد، خاصة انهم يحتفلون جميعا بالأعياد الإسلامية والمسيحية معا، موجها التهنئة لأهالي قنا عموما بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، والعام الميلادي الجديد، متمنيا أن يكون هذا العام عام خير ونماء على المصريين جميعا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين خطة التنمية والتعمير والأزدهار

وأعرب المطران تكلا عن سعادته وتقديره لمحافظ قنا وأعضاء الوفد المرافق له، لحرصهم علي تقديم التهنئة بهذه المناسبة المجيدة، مؤكدا أن الشعب المصرى تجمعه مشاعر المحبة والتآلف، مضيفًا أن عيد الميلاد المجيد رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير فى كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه، من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فحسب ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه والإنسانية جميعها.