محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية يشاركون فى احتفالات عيد الميلاد.. صور

شارك الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والدينية وأعضاء البرلمان بالمحافظة وممثلى عدد من قيادات المجتمع المدنى فى احتفالات عيد الميلاد بمطرانية العريش بحى ضاحية السلام بالعريش وقدم التهنئة للمحتفلين بعيد الميلاد المجيد.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أنه استقبل الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى محافظ شمال سيناء ومرافقيه، وأكد المحافظ على تهنئة جميع المصريين بعيد الميلاد، مشيرا إلى أن شمال سيناء فى ميلاد جديد وتشهد عهدا جديدا.

ونقل المحافظ تحيات الرئيس إلى جميع أهالى شمال سيناء وخاصة المسيحيين، داعيا جميع المسيحيين الذين غادروا المحافظة إلى العودة مرة أخرى إلى شمال سيناء التى تشهد عهدا جديدا من الاستقرار والأمن بفضل قواتنا المسلحة والشرطة، وأن الارهاب لن يعود مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى الاجتماع الأخير مع الرئيس بحضور قيادات الدولة، وأصدر عدة قرارات ستعود بالخير على شمال سيناء وستصبح شمال سيناء سلة الغذاء لمصر، علاوة على تحقيق المزيد من انجازات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية وغيرها.

وأكد المحافظ مجددا على أن الانفراجات الأخيرة بالمحافظة لتيسير حركة المواطنين وإزالة الكمائن كانت بقرار جرىء من الرئيس.

ومن جانبه أكد الأنبا قزمان على سعى الرئيس من أجل التنمية والتعمير، ويعلن أمام العالم كله أنه ضد الحروب والصراعات، والعمل من أجل التنمية ومصلحة المواطنين.

ووجه الشكر والتقدير إلى كافة الأجهزة المعاونة للرئيس والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع قيادات وأهالى شمال سيناء.

وأشار الشيخ محمد سعد خضير مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية إلى تهنئة المسيحيين اخوة الوطن بعيد الميلاد المجيد.

وقدم الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف التهنئة إلى كل المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.