اليوم السابع
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السبت، 07 يناير 2023 06:48 م
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محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن استعدادًا لإقامة المهرجان المصري الإماراتي

السبت، 07 يناير 2023 05:47 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن استعدادًا لإقامة المهرجان المصري الإماراتي محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن
جنوب سيناء- ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولة تفقدية له اليوم السبت، استعدادات إقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثاني لرياضة الهجن والتراث، بمضمار الهجن بمنطقة السفاري بشرم الشيخ.

رافقه الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، القائم بأعمال السكرتير العام، واللواء رماح هاشم، رئيس المدينة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشؤون المحليات.

يشار الي أن المهرجان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه محافظة جنوب سيناء، بالتنسيق الاتحاد المصري للهجن بالتعاون بين وزارات "الشباب والرياضة ، السياحة، الثقافة، التضامن الاجتماعي" وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر.

أكد المحافظ علي  أهمية رياضة الهجن بجنوب سيناء، والتى تشهد تطوراً واهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، لافتاً إلى  أن مضمار الهجن الذي تم إنشاؤه على أعلى مستوى بجنوب سيناء لاستضافة كافة سباقات الهجن المحلية والعربية.

وجاري الانتهاء من قرية التراث البدوي والمسجد حيث تم الانتهاء من  المنصة الرئيسية، ومدرجات المشاهدين، وصالة كبار الزوار، والوحدة البطرية، والعزب ( أماكن إيواء الهجن) وجاري الانتهاء من شبكة الطرق، والمسجد، وقرية التراث البدوي.

محافظة جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، مضمار الهجن، المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة، الاتحاد المصري للهجن، مدينة شرم الشيخ.

محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن (2)

 

مضمار الهجن بشرم الشيخ (1)
مضمار الهجن بشرم الشيخ (1)

 

مضمار الهجن بشرم الشيخ (2)
مضمار الهجن بشرم الشيخ (2)

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن (3)

 

مضمار الهجن بشرم الشيخ (3)
مضمار الهجن بشرم الشيخ (3)

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد مضمار الهجن (1)

 

 


محافظ جنوب سيناء

مضمار الهجن

اللواء خالد فودة

المهرجان المصرى الإماراتى



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