محافظ بني سويف يُعيّد على الأطفال ويشاركهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ على بني سويف، دار أيتام صديقات الكتاب المقدس بمقبل، لتهنئة الأطفال بالعيد، في لفتة طيبة، أدخلت البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال صباح يوم عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضورالدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ،السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواءسامي علام السكرتير العام المساعد،المقدم أيمن محمد قرني نائب المستشار العسكري للمحافظة، أمل عزوز وكيل وزارة التضامن، هاني الجويلي رئيس المدينة ومسؤولى دار أيتام صديقات الكتاب المقدس.

وخلال زيارته للدار، حرص المحافظ على مداعبة الأطفال من البنين والبنات ، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، حيث عبر الأطفال عن فرحتهم بهذه الزيارة، من خلال أغاني الترحيب والسعادة، والأغاني الوطنية التي تعكس مدى حبهم وانتمائهم لمصرنا الغالية، وبعض الفقرات الترفيهية التي تدلل على سلاسة واكتمال الأسلوب و المناهج التربوية التي تدرس للأطفال بالدار.

وأعرب المحافظ عن سعادته وحرصه على تواجده في مثل هذا اليوم بين الأطفال الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بالعيد وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة استقبال تلك المناسبة السعيدة،مؤكدا على توجيهات فخامةالرئيس عبد الفتاح السيسي ،بأهمية القرب من المواطنين والتلاحم معهم في أفراحهم وفي كل المناسبات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوي الهمم والأكثر احتياجاً.

فيما عبر مسؤولو الدار عن سعادتهم بحضور المحافظ وحرصه على مشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بعيد الميلاد المجيد، معربين عن تقديرهم الكبير للمحافظ الذي يحرص"منذ توليه المسؤولية"على زيارة دار الأيتام لتقديم التهنئة لهم بأعياد الميلاد والقيامة،وهو تقليد جديد لم يكن يحدث في فترات سابقة ، معربين عن شكرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما يفعله من أجل رفعة الوطن، الذي يسوده الحب والتكامل بين كل المواطنين من أجل وطننا مصر.



محافظ بني سويف يزور أحد دار الايتام (2)



محافظ بني سويف يقدم الورود للأطفال (1)



اطفال إحدى دار الايتام



محافظ بني سويف يقدم الورود للأطفال (2)



محافظ بني سويف يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد



محافظ بني سويف يقدم الورود للأطفال (3)



محافظ بني سويف يقدم الورود للأطفال (4)