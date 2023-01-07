محافظ الغربية يوزع الهدايا على الأطفال داخل كنيسة العذراء بسمنود.. صور

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال زيارة صباحية لعدد من الكنائس بمراكز طنطا، المحلة وسمنود، شملت زيارة الكنيسة الإنجيلية بطنطا، مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس، كنيسة العذراء بالمحلة، كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، و نجوى العشيري السكرتير العام، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وحرص محافظ الغربية على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية طنطا حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، وعدد من رجال الدين والقساوسة، كما توجه المحافظ للكنيسة الإنجيلية، حيث استقبله القس منسي راعي الكنيسة، وعدد من أبناء الطائفة الإنجيلية.
وفي ذات السياق استقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها محافظ الغربية ومرافقيه داخل كنيسة العذراء بالمحلة الكبرى واختتمت الزيارة في كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود حيث قام المحافظ والقس أبانوب بتوزيع الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، في لمسة إنسانية عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد.
وقدم محافظ الغربية التهنئة لشركاء الوطن بمناسبة العيد، داعياً المولى- عز وجل- أن يحفظ مصرنا ويمن عليها بالأمن والأمان والاستقرار ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف رحمي أن هذه الأعياد والمناسبات هي رسالة مهمة للعالم بأجمعه، تؤكد أن المصريين يحتفلون سويا بكل المناسبات الإسلامية والمسيحية، معاً، في جو من المودة والمحبة داعياً الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
ومن جانبهم أعرب القساوسة ورجال الدين ورؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ الشكر والتقدير والعرفان لمحافظ الغربية، على مشاعره النبيلة وحرصه الدائم على مشاركتهم الفرح والأعياد، إلى جانب الاهتمام المستمر بتلبية كافة المطالب الخاصة بالكنائس.
في السياق ذاته، قدم يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وبرفقتة وفد من شباب البرلمان بتهنئة نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بأجمل التهاني القلبية والأماني الطيبة، وذلك بحضور محمد ابو فريخه مدير إدارة شباب طنطا ثان، معرباً عن تمنياته القلبية بأن يكون هذا العام ملئ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الامة
مؤكداً أن الشعب بمسلمية ومسيحية يد واحدة خلف ابن مصر البار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
كما أشار أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر .
وقدم الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، نقيب الزراعيين بالغربية التهاني الي نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها نيابة عن جميع العاملين والقيادات الزراعية بالغربية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمطرانية طنطا .
كما بعث ببرقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد معربا له عن أصدق التهاني التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء .
كما قدم “ابوشادى” التهنئة لكل الزملاء الأقباط بمديرية الزراعة وإدارتها بجميع مراكزها وكل قطاع الزراعة بالمحافظة، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروة.
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