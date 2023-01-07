اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسور بماسورة مياه بالطالبية.. صور

السبت، 07 يناير 2023 03:09 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسور بماسورة مياه بالطالبية.. صور محافظ الجيزة خلال الجولة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إصلاح كسور بماسورة مياه قطر 150 مم بشارع الإخلاص تقاطع شارع عثمان محرم بحي الطالبية، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الطالبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة ،مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر الأول، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال الإصلاح بكسر آخر إلي جانب الدفع بعدد 15 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسور لتيسير الحركة المرورية وعدم حدوث أي إعاقات.

وخلال جولته اطلع محافظ الجيزة على جهود رفع المخلفات وأداء شركات الجمع السكني، حيث وجه محافظ الجيزة بتوقيع غرامات على شركات الجمع السكني المسئولة عن الجمع السكني بشارع عثمان محرم لتدني مستوى النظافة بالشارع مع محاسبة المقصرين من المكلفين عن متابعة ورصد حالة النظافة بالقطاع لعدم القيامه بواجباتهم

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

 

جانب من تفقد المحافظ
جانب من تفقد المحافظ

 

زيارة المحافظ
زيارة المحافظ

 

شفط المياة
شفط المياة

 

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد

 


محافظ الجيزة

الجيزة

الطالبية

كسر ماسورة مياه في الطالبية

شركة مياه الشرب بالجيزة



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