محافظ الإسكندرية: الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين المصريين

وفي كلمته، أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الأعياد هي فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين كل المصريين، موضحا أننا جئنا اليوم قيادات تنفيذية وشعبية سكندرية، ليس لتقديم التهنئة فقط بل لنحتفل سوياُ ككيان واحد في وطن واحد إخوة متحابين متماسكين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد وسط هذه الكوكبة في هذه الأماكن المقدسة لنفرح بأعياد، مقدماً خالص التهاني لأخوتنا أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية الكريمة بهذه المناسبة العطرة مناسبة الإحتفال بميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، داعياً الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها، وأن يرحم شهداءها، ويعم الأمن والأمان ربوعها.

كما شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور القس راضي عطالله راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة .

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بوجود جميع القيادات التنفيذية والشعبية والقساوس وشيوخ وشمامسة محافظة الإسكندرية مجتمعين في مكان يحتفلون بعيد يفرح فيه المصريون علي اختلاف دياناتهم.

وأكد المحافظ أن الكنيسة الإنجيلية المصرية كنيسة وطنية تؤمن بأن حب وخدمة الوطن هو جزء من إيمانها ورسالتها، مشيرا إلى أن وجودنا بين إخوتنا لنحتفل معهم بعيد الميلاد المجيد يحمل رسالة للقاصي والداني تؤكد سعي مصر الدؤوب قيادة سياسية وجيش وشرطة وشعب واحد، فالجميع يقف صفاً واحداً ، للعمل علي التغيير والتطوير، والجميع يطمح في استعادة مصر ريادتها ومكانتها في المنطقة.

وأكد المحافظ أن مدينة الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من فخرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كافة المستويات، فالإسكندرية كانت وستظل رمز الحضارة ومكان التعايش والذي يجميع كافة الأطياف والجنسيات.

من جانبه، قدم الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الشكر إلى محافظ الإسكندرية والقيادات التنفيذية، وذلك على ما شهدته الإسكندرية من مشروعات كبري والامتداد العمراني للإسكندرية والطرق والمشروعات في ظل الدعم والرعاية من القيادة السياسية.

وشارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أيضا ، في احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الميلاد المجيد، وذلك ببطريركية البشارة، لتقديم التهنئة بالأعياد والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود على وطننا الغالية مصر، وذلك بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد افريقيا، والمطران ناركيسوس الوكيل البابوى للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، والمطران باندا لايمون قق، والقس البيدو فوروس.

وفي كلمته، قدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية والشعبية التهنئة للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن مدى الفخر والاعتزاز الذي نشعر به جميعا حينما نشارك إخوتنا أعيادهم ونهنئهم بعيد الميلاد المجيد وحلول عيد الغطاس، الأمر المعتاد لهم والذي له طقوس محددة يقومون بها في كل عام.

وأضاف المحافظ أن مصر واليونان بلدا واحدا، واليونانيون بالفعل أصبحوا جزءاً من مصر بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة، مؤكدا على روح السماحة التي تتمتع بها مصر وشعبها عبر العصور، مشيرا إلى أن هذه البطريركية التي أنشئت منذ أكثر من 2000 عاما على أرض الإسكندرية والتي أسسها الإسكندر الأكبر خير دليل علي ذلك.

شارك في تقديم التهنئة، االقيادات الامنية واالدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي محافظ الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف وبيت العائلة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.