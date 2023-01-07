مجلس جامعة سوهاج يزور كنائس المحافظة لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

سوهاج محمود مقبول

زار مجلس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، مطرانية الأقباط الأرثوذكس والكنيسة الإنجيلية، ومطرانية الاقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، حيث كان فى استقبالهم نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والانبا توما مطران الأقباط الكاثوليك، والقس عماد شوقى راعى الكنيسة الإنجيلية.

وقال رئيس الجامعة أن مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم فرض وواجب ورسالة للجميع بأن المصريين يد واحدة ونسيج واحد، مؤكداً على أهمية أن تسود روح المحبة والتعاون والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة، إلى جانب ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع القوى الوطنية والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.

لاستكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج عن اعتزاز مجتمع الجامعة بكل المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التى تُعد الركيزة الأساسية التى تميز الشعب المصرى الأبى الحريص على وحدته وأصالته وعراقته، مؤكداً على استمرار الحب والتآخى بين جميع أطياف الشعب المصرى، وان مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار، متمنياً أن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين ومسيحيين خطة التنمية والتعمير والازدهار، وأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قام اليوم، خلال جولته الميدانية لتهنئة الأخوة الأقباط بنطاق المحافظة، بزيارة مطرانيات البلينا وجرجا، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا مرقوريوس مطران جرجا، ولفيف من الأباء والكهنة.

وعبر مطارنة البلينا وجرجا عن سعادتهم بتلك الزيارة التى تتكرر دائما فى الأعياد، مؤكدين على إرساء قيم التسامح والتواصل، موجهين الشكر للسيد المحافظ ومرافقيه على هذه الزيارة، ومشاعر المودة والمحبة التى تجمع أبناء الشعب السوهاجى.