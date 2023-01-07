لودر يتسبب فى مصرع طفل ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام لودر به في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتحفظ رجال المباحث على سائق اللودر، وتبين أن اللودر تابع لحي بولاق الدكرور، وأن الطفل أثناء نومه بجوار مخزن تابع للحي، صدمه اللودر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة اصطدام لودر به في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق لودر يعمل في حي بولاق الدكرور، دهس الطفل أثناء نومه بجوار مدخل مخزن تابع للحي، مما أسفر عن مصرعه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق اللودر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.