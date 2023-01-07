لأول مرة.. هشام خرما فى حفل موسيقى بأوبرا الإسكندرية

يحيى الفنان هشام خرما في الثامنة من مساء غد الأحد، حفلاً فنيا علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية، يقدم فيه رؤية موسيقية متطورة، حيث يعزف مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تدمج الآلات الشرقية والغربية منها أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، بداية، اليقين، الغروب، لوست فييت والنهاية الى جانب لحن حلوة بلادي لبليغ حمدي.

يشار إلى أن الفنان هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الاماكن الثقافية، وضع العديد من الالحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين منهم هشام الجخ هاني عادل وبشرى.

وجدير بالذكر أن الموسيقار هشام خرما وضع مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو" الذى عرض مؤخرا، والذى يعد أول فيلم مصري يتم تصويره تحت الماء، بعد أن حقق نجاحًا كبيرا بوضعه موسيقى مسلسل "النهاية".

كما شارك خرما في العديد من الحفلات الفنية الدولية والمحلية مع العديد من الموسيقيين والفنانين، ففي عام 2018 شارك الموسيقارعمر خيرت فعاليات تكريم ذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث قام الموسيقار عمر خيرت بتقديم لحن الشروق وتبعه خرما بتقديم لحن الغروب، في نفس العام شارك خرما في فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، حيث قام بوضع الموسيقى التصويرية لافتتاح وفعاليات المنتدى.و تعاون مع المطربة الهندية تانفي شاه نجمة فيلم Slumdog Millionaire فى عملها الفنى ولدت حرة "Born Free"، وكانت آخر أعماله الموسيقى التصويرية لمسلسل "النهاية" الذي تم عرضه في رمضان 2020.