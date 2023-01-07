كيد النساء.. سيدة تتهم جارتها باختطاف أبنائها انتقاما منها لخلافات قديمة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة لاتهامهما باختلاق واقعة خطف أبنائهما بخلاف الحقيقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) بأنهما عقب عودتهما من عملهما للمنزل سكنهما فوجئا بعدم تواجد أبنائهما (4 أطفال- مقيمون بذات العنوان) واتهما إحدى السيدات مقيمة بمحافظة قنا باختطافهم، وعللا ذلك لوجود خلافات عائلية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغين، وتبين اختلاق الزوجة الواقعة وإخفاء أنجالها طرف شقيقها بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بمواجهتها بالتحريات أيدتها، وأقرت بأنه نظراً لتحرير المشكو فى حقها محضر "ضرب" ضدها وأشقائها، اختلقت على أثر ذلك الواقعة واتهامها بذلك لإجبارها على التنازل عن ذلك المحضر، وباستدعاء أنجال المٌبلغة، وبسؤالهم أيدوا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.