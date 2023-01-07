كلب مسعور يعقر 4 أطفال بإحدى قرى كفر الشيخ ونقلهم للمستشفى لتلقي المصل

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقر كلب مسعور 4 أطفال بقرية شنو التابعة لمركز كفرالشيخ، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإعطائهم المصل المضاد لعقر الكلب بوحدة المصل بالمستشفى.

تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ بلاغا من الأهالى، بوجود 4 أطفال مصابين، بعد أن عقرهم كلب مسعور بقرية شنو، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لإعطائهم المصل المضاد لعقر الكلب، وتم إخطار اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ.

وكانت قرية شنو والعزب التابعة لها شهدت حالة من الخوف والرعب لظهور كلب ضال مسعور، اليوم السبت، قام بعقر 4 أطفال بالقرية، واستطاع الأهالي في نهاية المطاف بالتعاون فيما بينهم، الإمساك بالكلب المسعور وقتله.

وقال أحد أهالي قرية شنو، أن طفله وابن شقيقه تعرضا للعقر من الكلب الضال، إضافة لطفلتين أخرتين قام الكلب بعقرهما وتوجهوا بهم جميعا إلى المستشفى العام بكفرالشيخ، عن طريق سيارات الإسعاف لاعطائهم المصل الخاص بعقر الكلب، لافتا إلى أن الأهالى استطاعوا السيطرة على الكلب وقتله.