فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، أنها تعد الحزمة الثانية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح وزير الدفاع الفنلندى الجديد، ميكو سافولا، عبر "تويتر"، أن "الحكومة الفنلندية، تعد حزمة المساعدات الـ 12 بالشراكة مع وزارة الدفاع، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة لذلك في الأسابيع المقبلة، بحيث يتم تحديد نوعية وقيمة المساعدات المقدمة، دون تقويض قدرات هلسنكى الدفاعية".

وفى الـ 20 من ديسمبر 2022، أعلنت الحكومة الفنلندية عن حزمة المساعدات العسكرية الـ 11، المخصصة لقوات كييف، بقيمة 29 مليون يورو.

ومن جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارا، أن أى شحنة أسلحة غربية مقدمة لقوات كييف، ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.