فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات اليوم.. تعرف على التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

واكد مركز عمليات المحافظة فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن مستشفى النور، وشارع باتا وذلك غدا السبت من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن مناطق ممشى النصر 2، وحسين الشريف 144 وحدة، ومسجد رياض الصالحين، الاثنين الماضى لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كان مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.