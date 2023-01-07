طقس متقلب على الإسكندرية.. أمطار ورياح شديدة وانخفاض درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، على من عدم الاستقرار فى الطقس، وهطول أمطار، مع انخفاض فى درجات الحرارة، ونشاط لحركة الرياح، وطقس مائل للبرودة على أنحاء المحافظة.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات، وعلى خفض مناسيب البيارات، وتمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، لرفع أى تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

وأضافت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية: استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار تكون على فترات متقطعة، مع تمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وعلى صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى، والتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد المحافظ على تكثيف التواجد لمتابعة هطول الأمطار على المحافظة "مشيرًا" إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت يشهد طقسا خريفيا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11.



طقس متقلب بالإسكندرية (2)

حالة الطقس بالإسكندرية



طقس متقلب بالإسكندرية (4)

حالة الطقس بالإسكندرية

حالة الطقس بالإسكندرية



طقس متقلب بالإسكندرية (7)

حالة الطقس بالإسكندرية







