طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

رصد "اليوم السابع" حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، استقرار فى حالة الجو، مع انخفاض درجات الحرارة والدرجة العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا خريفيا باردا فى الصباح الباكر، لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.



طقس الإسكندرية اليوم



طقس الإسكندرية اليوم



طقس الإسكندرية اليوم



طقس الإسكندرية اليوم



طقس الإسكندرية اليوم



طقس الإسكندرية اليوم



طقس الإسكندرية اليوم



