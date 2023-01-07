طاقم أكبر مكتبة عائمة بالعالم ينظفون شارع فلسطين فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

نظم طاقم السفينة logos hope التي يقام على متنها أكبر مكتبة عائمة في العالم، فعالية اليوم السبت، لنظافة شارع فلسطين المقابل للميناء السياحى ببورسعيد الذي ترسوا عليه السفينة.

وتأتي الفعالية ضمن عدد من الفعاليات والمبادرات التي ينظمها طاقم أكبر مكتبة عائمة في العالم طوال فترة تواجدها في بورسعيد كتفعيل لدورها المجتمعي والبيئي في الموانئ التي ترسوا بها.

ووصلت السفينة logos hope التي تعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم، الأربعاء الماضي، حاملة على متنها 50 ألف كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية، لتبقى 20 يومًا، وتغادر الميناء في 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وافتتحت السفينة معرضها العائم، الخميس، لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبي القراءة لمختلف الفئات العمرية من 13 وحتى 65 عامًا، وستكون أبوابها مفتوحة أمام زائريها من الساعة 10.00 صباحا حتى 10.00 مساء"، وذلك خلال الفتره من 5يناير حتى 23 يناير2023، برسم دخول رمزي 5 جنيهات، بينما الدخول بالمجان لـ"قادرون باختلاف" والأطفال أقل من 13 عامًا، وكبار السن أكبر من 65 عامًا.

وبلغ إجمالي عدد زوار أكبر مكتبة عائمة في العالم خلال اليومين الماضيين منذ رسوها بميناء بورسعيد 11 ألف زائر من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى.