ضربات أمنية حاسمة.. الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 2.7 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

رصدت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وقطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريات أمن (الإسكندرية – كفر الشيخ- الإسماعلية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر (قسمى شرطة أول وثان العامرية بالإسكندرية- مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ- قسم شرطة ثان الإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول) ، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال تواجده أمام مسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى– هاتف محمول – ميزان)، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 00 6 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش- فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض – ميزان – مبلغ مالى– هاتفى محمول)، وضبط (عدد 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,750,000 إثنان مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.