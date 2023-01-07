ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين يديرها أشخاص غير مؤهلين

وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إن المراكز المضبوطة وعددها 5، تدار جميعها دون تراخيص بواسطة أفراد غير مؤهلين، وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشأت الطبية.

وأضاف فؤاد أنه تم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز، إلى قسم شرطة مركز السنبلاوين، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، أن قرارات الغلق الإدارى لهذه المراكز صدرت بعد العرض على الدكتور وكيل وزارة الصحة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فى ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة