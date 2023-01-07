اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 04:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين يديرها أشخاص غير مؤهلين

السبت، 07 يناير 2023 03:40 م
ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين يديرها أشخاص غير مؤهلين ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية، شنت حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على عدد من المنازل، والتى حولها أشخاص إلى مراكز لعلاج الإدمان.
 
وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إن المراكز المضبوطة وعددها 5، تدار جميعها دون تراخيص بواسطة أفراد غير مؤهلين، وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشأت الطبية.
 
وأضاف فؤاد أنه تم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز، إلى قسم شرطة مركز السنبلاوين، وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب، وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، أن قرارات الغلق الإدارى لهذه المراكز صدرت بعد العرض على الدكتور وكيل وزارة الصحة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
 
فى ظل التزام إدارة العلاج الحر، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة
 
ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (1)
ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (1)

ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (2)
ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (2)

ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (3)
ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (3)

ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (4)
ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (4)

ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (5)
ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (5)

ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (6)
ضبط مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالسنبلاوين (6)

 


الدقهليه

صحة الدقهلية

مراكز علاج الادمان

العلاح الحر بالدقهليه

اخبار الدقهليه



الموضوعات المتعلقة

صحة الدقهلية تبحث إجراءات التأمين بالمخازن الرئيسية ومخازن المستشفيات والإدارات

الثلاثاء، 03 يناير 2023 03:54 م

"صحة الدقهلية" تنظم قافلة طبية في قرية خفير شهاب ببلقاس بالاشتراك مع جامعة الدلتا‎‎

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 09:18 م

آخر أيام حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صحة الدقهلية تستهدف 987 ألف طفل.. و993 فرقة تجوب قرى دمياط.. تطعيم 892 ألف و 971 طفل بسوهاج.. الانتهاء من تطعيم مليون طفل بالبحيرة.. وتطعيم 101% من أطفال الشرقية.. صور

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 03:00 م

"صحة الدقهلية": إجراء أول حالة غسيل بريتوني بمستشفى السنبلاوين العام

الأحد، 11 ديسمبر 2022 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة