ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 2 مليار جنيه خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال الأمن العام:

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (91) متهم ، وبحوزتهم (14 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 56 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (31) قضية اتجار بالمواد المخدرة، و تنفيذ (4259) حكم قضائى متنوع، و ضبط (286) قضية متنوعة.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (575) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية - الدقهلية – السويس- كفر الشيخ – القليوبية – المنيا – المنوفية – الشرقية – بورسعيد – جنوب سيناء – الأقصر – الإسكندرية - سوهاج – البحر الأحمر - الإسماعيلية - دمياط - مطروح – أسوان – الفيوم) ، وبحوزتهم (202 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة : تم ضبط (670) قطعة سلاح نارى أبرزها (61 بندقية آلية – 39 مسدس– 91 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 479 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 75 خزينة)، و ضبط (1430) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (3 فرد محلى – 3 طلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (14) متهم إعترفوا بإرتكاب (10 حادث سرقات متنوعة)، و ضبط (219) قضية أحداث، و ضبط (4930) قضية مرافق عامة، و إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض (64) حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (108) متهمين.

و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (372274) حكما قضائيا، وذلك على النحو التالى، (1369) حكم جناية، و(142920) حكم حبس، و(172663) حكم غرامة، و(55322) مخالفة.

وفى مجال الأمن الاقتصادى - القضايا التموينية:

تم ضبط (24) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (8274 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1,116,990 جنيه)، وضبط (28) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1257171 لتر ).

وضبط (11042) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (4231,516) طن ، أبرزها ضبط (977) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (2625,218 طن – 124950 عبوة غذائية متنوعة – 12000 قطعة) وكذا ضبط (69) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (25,953 طن "سكر" – 480 عبوة زيت تموينى).

وضبط (4919) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (275,190 طن دقيق بلدى "مستندى" - 8,350 طن دقيق بلدى "عينى").

وضبط (18) قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (55,020 طن دقيق أبيض "عينى" – 137,541 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة - 11517 عبوة سلع ومواد غذائية - 71716 لتر زيت طعام).

وضبط (2) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (7 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وضبط (26) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (96,063 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (18) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (639,050 طن أعلاف حيوانية وداجنة مخصبات زراعية "عينى" – 15 طن أسمدة زراعية "عينى") .

وضبط (23) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (79,674 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (219) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (92,589 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (41) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير .. بمضبوطات بلغت (603,134 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (455) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير..بمضبوطات بلغت (1283,009 طن أرز شعير "مستندى").

كما تم ضبط (56) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (7,520 طن دقيق بلدى "عينى"- 5,953 طن "سكر ، أرز" تموينى – 2 طن سكر "تموينى" – 18 طن سكر تموينى مدعم عينى – 35,600 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى" – 1078796 لتر مواد بترولية "عينى" – 178395 لتر مواد بترولية "مستندى".

وضبط (2824) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، و ضبط (303) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (46,649 طن دقيق أبيض "عينى" – 74,809 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 1670 عبوة زيت طعام – 1000 رغيف خبز سياحى – 5 طن أسمدة زراعية "عينى")، ضبط (6) قضايا فى مجال بيع بأزيد مواد البناء.. بمضبوطات بلغت (25 طن "أسمنت" – 50 طن حديد تسليح)، و ضبط (293) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (22818 عبوة "سجائر" – 20 قطعة شيشة إلكترونية).

قضايا التيار الكهربائى:

تم ضبط (79195) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60,812,064) مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبى:-

تم ضبط (2141) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,972,251٫227) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (8,239,120) مليون جنيه .

وفي قضايا الأموال العامة:-

تم ضبط (50) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (142,559,716 مليون جنيه).. أبرزها:-

ضبط عدد (44) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (25,734,716 مليون جنيه)، و ضبط متهم إرتكب واقعة فى مجال (الإحتيال المصرفى والإستيلاء على بيانات البطاقات البنكية) مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (25 مليون جنيه).

وفي قضايا النقل والمواصلات :

تم ضبط (1802) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة)، وضبط (265) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : ضبط (142) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها ("هارد ديسك" – "كاميرا ديجتال") ، وضبط (123) قضية فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها (19900) تمثلت فى (كتب تعليمية خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) .

وفي قضايا البيئة والمسطحات المائية:

تم ضبط (540) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (2025) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ) ، و (1011) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف)، و (180) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية)، و(55) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية) ، وكذا تأمين (885) لنش سياحى.

وفي فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط عدد (2215) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2426) متهم، و كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1840,911 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (1180,607 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (135,539 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (64,928 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (33,403 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (827 جرام)، و (34,836 ألف قرص مؤثر)، و (17,865 ألف قرص ترامادول مخدر)، و (6500 قرص إكستاسى "خبوط")، و (2023 قرص كبتاجون)، و ضبط (3) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (124,000,000 مليون جنيه).

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط (57) قضية بإجمالى (62) متهم بمضبوطات بلغت (9 طن و 185كيلو جرام).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (634689) مخالفة مرورية متنوعة، و ضبط (433816) مخالفة تجاوز السرعات المقررة، و تم رفع (471 سيارة – 49 دراجة نارية)، وضبط (4461) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

المرور على عدد (113) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (729) من سائقى حافلات المدارس، تبين سلبية جميع العينات، فحص (559) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (24) مركبة لشروط الصلاحية الفنية، إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3452) من قائدى المركبات بالطرق وتبين إيجابية عدد (136) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة : تم ضبط عدد (817) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (828) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (2293) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2712) مخالفة ملصقات.

وضبط عدد (44) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (212) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (115) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (68) ملصقات مخالفة.

فى مجال أمن الموانئ، تم ضبط (17) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (34) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحي، تم ضبط (2127) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.