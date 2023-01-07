شعبة الاتصالات تطالب بتدوين السعر على جميع السلع لضبط الأسواق

كتبت هبة السيد

قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إن آليات ضبط الأسواق تتطلب عددا من الإجراءات العاجلة للدولة، منها إعلان التسعيرة الاسترشادية لكل منتج، وتدوين السعر النهائي على العبوات والسلع، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق، موضحا أن كل سلعة لها تكلفة إنتاج محددة، يضاف إليها هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر.

وطالب رئيس الشعبة في بيان صحفي، السبت، بكتابة وتدوين السعر على المنتجات والسلع بكافة أنواعها، منعا لحدوث تلاعب من جانب بعض التجار أو السلاسل التجارية الكبيرة، مشيراً إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى الحد من عملية التلاعب وتعطي كثير من الشفافية والمصداقية للتاجر أمام المستهلك.

وتابع "سعيد"، أن الفاتورة الإلكترونية تمثل الخطوة الأولي والصحيحه لعملية ضبط الأسواق والحد من الممارسات الإحتكارية وتخزين السلع، كذلك منع التقديرات الضريبية الجزافية التي قد تحدث وتساهم في تقليل حالات النصب والإحتيال علي المستهلكين.

وأكد سعيد علي أهمية تطبيق المنظومة ومساندة الدولة في اتاحة هذه الخدمة للمواطنين مما سيعطي عملية البيع والشراء مزيد من الشفافية بين التاجر والمستهلك.

وأشار إلى دور كبير للغرف التجارية في ضبط الأسعار، حيث تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرف التجارية والصناعية والجهات المعنية لتحديد التكلفة الفعلية لكل سلعة وعمل سعر استرشادي بعد احتساب هامش ربح حقيقي لكل سلعة علي حدة، ويجري حاليا عقد ورش عمل في كل الغرف التجارية بشأن آليات ضبط الأسواق والاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم وإنشاء معارض للسلع بأسعار مخفضة.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة تشجيع وتفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية وتقليل عمليات الإستيراد للحفاظ على العملة الصعبة.