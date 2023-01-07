شرطة المرافق تواصل حملات إزالة التعديات والإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة لرفع وإزالة التعديات من الميادين والشوارع، والتصدى للمتسببين في إعاقة حركة السير، بسبب إضغالات المحال التجارية والباعة المتجولين.

أسفرت الحملة التي تم شنها بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، واستهدفت عدة مناطق في الجيزة، عن إزالة وتحرير 226 مخالفة تعدي وإشغال طريق لمحال تجارية، وباعة متجولين، وإعلانات بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن إزالة تعديات لمقاهي وكافيهات، وعربات واستاندات حديدية، بعد تسببها في إعاقة حركة المارة والسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة التحقيق.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رئيس حى الهرم بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق لشن حملة مكبرة بسوق البطران ومحيطه بشارع زغلول ومنطقة ترعة الحلو بحى الهرم.

وأشار المحافظ، إلى أن الحملة تأتى استجابة لشكاوى المواطنين لوجود تعديات على الطريق العام من قبل المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق مما يعيق حركة المارة والمركبات، حيث أسفرت عن رفع أكثر من 500 حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال مع مصادرة المضبوطات.

وشدد المحافظ، على ضرورة رفع كافة إشغالات وتعديات المحال وفروشات الباعة الجائلين وتشديد الرقابة والمتابعة الدورية لحين عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالسوق ومحيطه ورصد أية حالات لعودة الإشغالات أو التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.

كما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان حي العمرانية قد شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، ورفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة في شوارع الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات، وتكثيف عمل الإدارات الميدانية لضبط الشارع وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة.