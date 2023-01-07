شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع ضمن مبادرة حياة كريمة بالمنيا.. فيديو وصور

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا عن أعمال تاهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة حياة كريمة التى اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.

حيث تم الانتهاء من حوالى 65% من أعمال التأهيل والتبطين بمختلف مراكز المحافظة التى تتم من الشمال إلى الجنوب من ديرمواس حتى العدوة بتكلفة مالية كبيرة.

وكانت مديرية الرى بمحافظة المنيا قد أعلنت أن أعمال التأهيل والتبطين تجرى فى 784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 525 إلى 530 كيلو متر حتى الأن بنسبة 65% من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه.

يذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمةالذى يجرى فى 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى، 23 مليار جنيه.



تأهيل-الترع-بالمنيا-(1)



تأهيل-الترع-بالمنيا-(2)



تأهيل-الترع-بالمنيا-(3)