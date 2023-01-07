اليوم السابع
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سفارة مصر بفلسطين تشارك بقداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة المهد فى بيت لحم

السبت، 07 يناير 2023 07:44 م
سفارة مصر بفلسطين تشارك بقداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة المهد فى بيت لحم الرئيس الفلسطينى وأعضاء السفارة المصرية فى رام الله
كتب أحمد جمعة

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شاركت السفارة المصرية في رام الله بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكنيسة المهد في بيت لحم فى القداس الذي أقامه نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، مساء يوم  6 يناير وفجر 7 يناير 2023، والذى رحب خلاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطينى بأعضاء الكنيسة القبطية وأعضاء السفارة المصرية في رام الله واسرهم الحاضرين.
 
قداس أعياد الميلاد 2023
قداس أعياد الميلاد
 
ألقى السفير إيهاب سليمان، سفير مصر بفلسطين، كلمة نقل فيها نص برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبناء الجالية المصرية من الأقباط.
 
وأعرب السفير المصرى في كلمته عن سعادته بأن هذه المرة الأولى - حيث بدأ مهامه في رام الله في اكتوبر 2022- التي يشارك فيها في احتفالات عيد الميلاد المجيد من كنيسة المهد بمدينة بيت لحم المقدسة صاحبة المكانة الخاصة في قلوب شعوب العالم، وفي احتفالية تجمع الإخوة والأخوات الأقباط والمسلمين في ذات البقعة المقدسة التي ولد فيها سيدنا عيسى، متمنياً أن تفهم شعوب العالم مغزى ما تحمله هذه المناسبة من معان سامية وراقية، والتي يحتفل بها أبناء الوطن الواحد في مصر منذ أكثر من ألفي سنة، وهو ما يعد خير تفسير للمعنى الحقيقي لمفاهيم التعايش والتسامح التي بات عالمنا في أمس الحاجة إليها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا.
 
قداس أعياد الميلاد
قداس أعياد الميلاد
 
ختم السفير إيهاب سليمان كلمته بالدعوة بأن يكون عام 2023 كله خير وسعادة ورخاء للشعبين المصري والفلسطيني الشقيقين، وأن يكون عنوانه الاستقرار والسلام والحرية في فلسطين والمنطقة والعالم بأسره.
 
جانب من القداس
جانب من القداس

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد

 


فلسطين

رام الله

مصر

أعياد الميلاد

عيد الميلاد



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