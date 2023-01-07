رعب الركاب فى طائرة مكسيكية أصيبت برصاصة بعد اعتقال ابن زعيم المخدرات..فيديو

كتب إيهاب محمد

قالت شركة طيران مكسيكية، إن إحدى طائراتها أصيبت برصاصة أثناء استعدادها للإقلاع من مطار كولياكان، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وأظهر شريط فيديو طائرات عسكرية مكسيكية تسير في المطار يوم الخميس، بعد ساعات من قبض قوات الأمن المكسيكية على أوفيديو جوزمان، نجل رئيس عصابة "سينالوا" السابق سيئ السمعة خواكين "إل تشابو" جوزمان، في عملية قبل الفجر شمال المدينة.

وأقام أعضاء العصابة 19 حاجزاً على الطرق بما في ذلك في مطار كولياكان وخارج قاعدة الجيش المحلى، بالإضافة إلى جميع نقاط الوصول إلى مدينة كولياكان، وفقا لوزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال، لكن القوات الجوية تمكنت من نقل جوزمان إلى مكسيكو سيتي على الرغم من جهودهم، وتم نقله إلى مكاتب المدعي العام الخاص بالجريمة المنظمة المدعي العام.



رعب الركاب

وقالت شركة طيران إيرومكسيكو في بيان إن إحدى طائراتها أصيبت برصاصة في مطار كولياكان صباح الخميس بينما كانت تستعد للإقلاع.

رعب ركاب الطائرة

وأظهر مقطع فيديو نشره الركاب على الإنترنت أشخاصاً يرتعدون خوفاً على أرضية الطائرة، حيث قالت الشركة إن الركاب وأفراد الطاقم بخير.

لم يصب أحد من ركاب الطائرة

وقالت شركة طيران المكسيك إنه لم يصب أحد على متن رحلة تيليز، أغلق مطار كولياكان بعد فترة وجيزة، حيث قامت قوات الأمن بدوريات في المدينة، التى كانت مليئة بالمركبات المحترقة، فى محاولة لاحتواء رد الفعل العنيف.