اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رعب الركاب فى طائرة مكسيكية أصيبت برصاصة بعد اعتقال ابن زعيم المخدرات..فيديو

السبت، 07 يناير 2023 02:22 م
رعب الركاب فى طائرة مكسيكية أصيبت برصاصة بعد اعتقال ابن زعيم المخدرات..فيديو رعب الركاب
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة طيران مكسيكية، إن إحدى طائراتها أصيبت برصاصة أثناء استعدادها للإقلاع من مطار كولياكان، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وأظهر شريط فيديو طائرات عسكرية مكسيكية  تسير في المطار يوم الخميس، بعد ساعات من قبض قوات الأمن المكسيكية على أوفيديو جوزمان، نجل رئيس عصابة "سينالوا" السابق سيئ السمعة خواكين "إل تشابو" جوزمان، في عملية قبل الفجر شمال المدينة.

وأقام أعضاء العصابة 19 حاجزاً على الطرق بما في ذلك في مطار كولياكان وخارج قاعدة الجيش المحلى، بالإضافة إلى جميع نقاط الوصول إلى مدينة كولياكان، وفقا لوزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال، لكن القوات الجوية تمكنت من نقل جوزمان إلى مكسيكو سيتي على الرغم من جهودهم، وتم نقله إلى مكاتب المدعي العام الخاص بالجريمة المنظمة المدعي العام.

رعب الركاب
رعب الركاب

 

وقالت شركة طيران إيرومكسيكو في بيان إن إحدى طائراتها أصيبت برصاصة في مطار كولياكان صباح الخميس بينما كانت تستعد للإقلاع.

 

رعب ركاب الطائرة 

وأظهر مقطع فيديو نشره الركاب على الإنترنت أشخاصاً يرتعدون خوفاً على أرضية الطائرة، حيث قالت الشركة إن الركاب وأفراد الطاقم بخير.

 

لم يصب أحد من ركاب الطائرة

وقالت شركة طيران المكسيك إنه لم يصب أحد على متن رحلة تيليز، أغلق مطار كولياكان بعد فترة وجيزة، حيث قامت قوات الأمن بدوريات في المدينة، التى كانت مليئة بالمركبات المحترقة، فى محاولة لاحتواء رد الفعل العنيف.


رعب الركاب

مطار كولياكان

اطلاق النيران

المكسيك



الموضوعات المتعلقة

ابن الوز عوام.. أبناء إمبراطور المخدرات "آل تشابو" يتزعمون منظمة والدهم ويتحكمون فى توزيع المخدرات بالمكسيك.. وأمريكا تضعهم على قوائم الاعتقال.. وحرب شوارع وغلق مطارات مدينة "كولياكان" أثناء القبض على "جوزمان"

السبت، 07 يناير 2023 06:00 ص

المكسيك تنجح في القبض على نجل إمبراطور المخدرات المكسيكى "التشابو"

السبت، 07 يناير 2023 04:00 ص

المكسيك تعلن مقتل 29 شخصا خلال اعتقال نجل تاجر المخدرات "إل تشابو"

الجمعة، 06 يناير 2023 04:26 م

شاهد معركة مسلحة بالمكسيك تنتهى باعتقال نجل تاجر المخدرات المطلوب بالولايات المتحدة

الجمعة، 06 يناير 2023 11:48 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة