رئيس مدينة القنطرة غرب ومدير الأوقاف يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدم المحاسب ممدوح أنور، رئيس مركز و مدينة القنطرة غرب والشيخ مجدى عاشور مدير أوقاف القنطرة غرب التهنئة إلى للقس ساويرس مرقص والقس مكسميوس بخيت بشير راعى كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور المحاسب أحمد الأسناوى نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من أهالى القنطرة غرب ومنسقى حيلة كريمة وشعب كنيسة مارجرجس بالقنطرة غرب.

وشهد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، قُداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها" بمنطقة الشيخ زايد بحيِّ ثالث الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة لأقباط الإسماعيلية بمناسبة العيد، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية.

وحرص نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة على حضور قداس عيد الميلاد المجيد، وقدما التهنئة لأقباط الإسماعيلية، وتقديم التهنئة بمناسبة العيد لنيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها.

وفى سياق متصل هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

تلا ذلك زيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال كلمته للتهنئة أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، حيث يحتفل المصريين جميعًا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي.

موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.