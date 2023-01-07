خيط الجريمة.. الكاميرات تكشف المتهمة بقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبى بسوهاج

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

شهد مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، جريمة تقشعر لها الأبدان، بعدما أقدمت ربة منزل على قتل طفلة لمم تتخطى الـ4 سنوات من عمرها، بأن استدرجتها إلى منزلها وقتلتها لسرقة قرطها الذهبي بحجة مرورها بضائقة مالية.

بداية الواقعة بتلقى مديرية أمن سوهاج إخطارا بالعثور على جثة طفلة بكامل ملابسها، وبالتوجه لمكان الواقعة أمكن تحديد مرتكب الواقعة بعد جمع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة التي كشفت المتهمة وتم ضبها وعرضها على النيابة المختصة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سيدة- مقيمة بدائرة المركز) بغياب ("نجلتها - سن 4 ") حال لهوها رفقة أطفال آخرين بالقرب من مسكنهما وبالبحث عنها عثرت على جثتها بكامل ملابسها بذات الناحية بدون قرطها الذهبى .

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة حيث قامت باستدراج المجنى عليها وقتلها لسرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية، وأرشدت عن القرط الذهبى المستولى عليه بمسكنها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.