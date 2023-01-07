حياة كريمة تشارك كنائس الإسماعيلية احتفال عيد الميلاد وسط أجواء احتفالية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام وفد من مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية بتقديم التهنئة بأعياد الميلاد المجيد لقيادات الكنائس بالمحافظة يرافقه كل من الدكتور أحمد علي منسق مركز أبوصوير، والدكتور عصام يوسف منسق مركز القنطرة شرق، ومحمد فراج منسق مركز الإسماعيلية وفتحي داود المنسق الميداني لمركز القصاصين وسامح عثمان منسق مدينة التل الكبير .

وبدأ الوفد زيارته بكاتدرائية القديس مرقس الرسول للاقباط الكاثوليك بالاسماعيلية وكان في استقبالهم الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي لايبارشية الإسماعيلية ثم تم زيارة كنيسة الانبا بيشوي بمنطقة الشيخ زايد والتقي الوفد بنيافة الانبا سارافييم مطران الاقباط الارثوذكس بالاسماعيلية وتوابعها .

وقام وفد من مؤسسة حياة كريمة بمركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة بتقديم التهنئة الي قيادات كنيسة ماري جرجس