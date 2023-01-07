حياة كريمة ببنى سويف.. معارض للسلع المخفضة لمحاربة جشع التجار بقرى مركز ناصر

أكد على يوسف، رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف أنه تم معاينة الموقع المقترح لإقامة معرضا لبيع المواد الغذائية بأسعار تناسب جميع الفئات بالقرية وتوابعها، داخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر إحدى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف على يوسف، لـ"ليوم السابع" أن تلك المعارض ستقام بالتنسيق مع إدارة تموين ناصر والغرفة التجارية ببنى سويف وعدد من التجار، ضمن خطة المحافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر ببعض السلع الاستهلاكية.

وفى سياق متصل قال رئيس مدينة ناصر أن قرية بهبشين شهدت اعمل تطهير فرع 4 على حافظ بقرية بهبشين ورفع نواتج التطهير، بالتنسيق والتعاون مع هندسة رى ناصر مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من صب أعمدة الطابق الثانى علوى وتشوبن مواد البناء للمركز الطبى الشامل بقرية بهبشين، والذى يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن ألف و800 متر، واستمرار أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لمقر مركز تنمية الأسرة والطفولة الجارى تنفيذه على مساحة 1124م ضمن 24 مشروعا فى قطاع الصحة، يتم تنفيذها بنطاق مركز ناصر، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصري.