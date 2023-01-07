حملة مسائية بالدقى لرفع إشغالات الباعة الجائلين.. صور

كتب مرام محمد

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، بالتنسيق مع شرطة ومباحث المرافق وقسم شرطة الدقي وقوات الأمن، حملة مكبرة على أماكن الباعة الجائلين لرفع إشغالات الطريق العام من منطقة كوبري الخشب ومزلقان ناهيا بشارع التحرير والسودان، وأسفرت الحملة عن رفع 266 إشغالا وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي، وذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى السياق كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين في شن الحملات على المحال والمخابز والبدالين التموينين والتعامل الحازم حيال المخالفات.

وفي هذا الإطار، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وإدارة تموين الهرم حملة على عدد من المخابز بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن ضبط ومصادرة 36 أجولة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كجم للجوال الواحد بإجمالي طن و800 كيلوجرام يستخدم فى المخابز السياحيه بهضبة الاهرام بالمخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق المنشأة المخالفة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ الجيزة، على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار السلع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتا أنه سيقوم بالمرور الدورى لمتابعة حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.