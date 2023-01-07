حملة تموينية بالإسماعيلية لإحكام السيطرة على الأسواق.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام اللواء محمد أنيس ، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بحملة تموينية مُكبرة للتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال التجارية بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية بالتعاون والاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ومباحث التموين وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية وإحكام السيطرة على الأسواق ومنع احتكار السلع.

استهدفت الحملة محال العلافة بشارع داود حمدان بمنطقة المحطة الجديدة، بحي أول الإسماعيلية؛ وتم التأكد من توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة، بواقع 12جنيه لكيلو الأرز الغير معبأ، و15جنيه لكيلو الأرز المعبأ.

تلا ذلك المرور على "سوق بورسعيد" بمنطقة عرايشية مصر بحي ثانِ الإسماعيلية، للتأكد من توافر كافة الخضروات والفاكهة وجودتها، والإعلان عن أسعارها بشكل واضح.

وتمكنت الحملة من ضبط نصف طن قمح بأحد محلات العلافة في حي ثانِ الإسماعيلية، محظور تداوله وتجميعه وبيعه طبقًا للقانون، وفي ختام الحملة تم المرور على محلات العلافة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية، وبأسعار مناسبة.