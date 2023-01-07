الرئيسية تقارير مصرية حصاد الوزارات..غدا إجازة مدفوعة الأجر لعاملى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد السبت، 07 يناير 2023 05:03 م وزير القوى العاملة إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 29 مليار جنيه لتنمية جنوب الصعيد.. إنهاء 54 محطة للصرف الصحى بالوجه القبلى منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال ديسمبر 2022 الرعاية الصحية: استمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة خلال احتفالات عيد الميلاد غلق المنزل المؤدى لشارع السودان فى الجيزة.. اعرف التحويلات المرورية وزير الأوقاف: حج المرأة أو أداء العمرة دون محرم من أبواب التيسير وفقه الواقع الصحة: إعدام 1784 طن أغذية و142 ألف لتر مشروبات غير صالحة خلال 2022 التعليم: انطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والإعدادية الأسبوع الجارى أجواء احتفالية بعيد الميلاد المجيد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.. صور غدا شبورة على الطرق وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 11 درجة غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد فتح باب التقدم للراغبين فى العمل كرؤساء كنترول بامتحانات الثانوية العامة 2023 قضايا الدولة تفتح باب التقديم لخريجى حقوق دفعة 2022 لوظيفة مندوب مساعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل فى الجيزة الإثنين المقبل خليك واعى.. لا صحة لحذف أجزاء من مناهج النقل فى امتحانات الترم الأول مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة وضوابط عقد الاختبارات.. إنفوجراف اهم الاخبار اخبار مصر اخبار مصرية اخبار مصر اليوم الموضوعات المتعلقة حصاد الوزرات.. مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:58 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تخصص بطاقة لكل معلم لشراء مستلزماته بتخفيضات كبيرة الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. التموين: مخزون السلع الغذائية يتجاوز الـ6 أشهر الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 05:00 م حصاد الوزرات.. "التعليم" تعلن بدء توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى السبت، 30 أكتوبر 2021 05:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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