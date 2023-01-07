تحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية فى مركز ملوى بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين، بهدف القضاء على المتلاعبين بقوائم الأسعار والاوزان، بالتنسيق والتعاون بين إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس المركز، أن الحملة تمكنت من ضبط وتحرير 33 مخالفة تموينية متنوعة من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق بقري المركز، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج).



حملة تموينية بالمنيا



حملة تموينية بالمنيا