اليوم السابع: من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسى يرد على المشككين في إنجازات الدولة المصرية

ينشر اليوم السابع، في عدده الصادر غدا الأحد تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "من كاتدرائية ميلاد المسيح رسائل طمأنة للمواطنين"، وفيه: الرئيس السيسى يرد على المشككين في إنجازات الدولة المصرية.. دقائق معدودة وكلمات حاسمة سكنت قلوب المصريين.. الرئيس يؤكد مجددا: الشعب الواحد فى الوطن الواحد دون تفرقة لن يستطيع أحد أن يبث اليأس فيه، والتفاصيل في الصفحة الثانية من النسخة الورقية.



وداخل العدد

ـ "الشكاوى الحكومية" تتلقى وترصد 115 ألف شكوى وطلب فى ديسمبر الماضى.. رئيس الوزراء يتابع جهود المنظومة فى التعامل مع استغاثات المواطنين.. ويؤكد أن دعم الحكومة مستمر للمساهمة فى حل الشكاوى.

ـ البنك الأهلى: 60 مليار جنيه رصيد شهادات الـ25%.



ـ "التعليم" تحدد لجان امتحانات الثانوية المستبعدة بسبب الغش.. أبرزها البدارى وعبدالحميد رضوان وجهينة وساقلتة وبرديس وميت سلسبيل ورأس الخليج وبلقاس.. وغلق باب التحويلات بين المدارس.

ـ المشروع يهدف لتحسين عملية الرى فى 5 محافظات.. بدء صب الخرسانات بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.