المنصورة الجديدة تحتفل بأول عيد ميلاد بعد افتتاح الرئيس للمدينة

رامى محيى الدين

تقدم المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، بالتهنئة لجموع المصريين والأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موضحًا: "هناك المئات من المواطنين متواجدون حاليا وبالأمس يوم الجمعة على كورنيش المنصورة الجديدة، حيث تمتد بطول 4200 متر الذي تم الانتهاء منه، وسبق أن تفقده الرئيس وافتتحه".

وأضاف كحلة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ جهاز المدينة جهّز كافيتريات لخدمة المواطنين الموجودين، كما أن الكورنيش به أماكن جلوس وملاعب ومنتزهات للأطفال وبرجولات لخدمة المواطنين المتواجدين حاليا على الكورنيش".

وتابع نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن المساحة الإجمالية لمدينة المنصورة الجديدة 7200 فدان، منها 2063 فدان افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحتوي على 19 430 وحدة بكامل المستويات، وهي من إحدى مدن الجيل الرابع التي تتميز بأنها مدن مستدامة، أي أن فيها جميع مستويات الإسكان وبالتالي فإنها نقطة جذب لجميع المستويات المختلفة ابتداءً من الإسكان الاجتماعي المميز بواقع 58 عمارة وسكن مصر 196 عمارة، بالإضافة إلى 1149 فيلا.

وأكد، أن تنوع الإسكان في المدينة يجذب جميع مستويات المدينة، كما أن المنصورة الجديدة مدينة خضراء، حيث تمثل نسبة المناطق الخضراء فيها حوالي 25% من إجمالي المساحة الإجمالية، كما أن المنصورة الجديدة مدينة خدمية، حيث تقدم للمواطنين كل الخدمات بواقع 2 مدرسة تعليم أساسي ومركز صحي و8 أسواق تجارية ومركز شرطة وإطفاء ومحطة بنزين و5 مساجد و2 كنيسة.