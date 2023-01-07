الكهرباء: لا تهاون فى حق الدولة مع سارقى التيار

كتبت رحمة رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق الدولة من خلال تحصيل قيمة اﻻستهلاك الفعلى من المشترك، لافتاً إلى أنه لا تهاون فى حق الدولة سواء من خلال تحصيل الأموال أو من خلال الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء.

وتابع حمزة أن شركات توزيع الكهرباء انتهت من توزيع مليون و700 ألف عداد حتى نوفمبر الماضى، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من مليون و900 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.

وأشار حمزة إلى أن سرقات التيار الكهربائى تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي و التى تكثر خلال زيادة معدلات الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح حمزة أن من أهم مميزات تركيب العدادات الكودية الحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من دخول أحمال مفاجأة قد تؤدى إلى انقطاعات مستمرة علاوة على أن المواطن يضمن محاسبته على استهلاك فعلى وليس بناء على متوسط الاستهلاك.

وأشار حمزة إلى أن من بين أهم مميزات العداد الكودى هو تجنب المواطنين التعرض لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى لهم، وبالتالى يقوم بسداد غرامات مالية كبيرة، مشيرا إلى أن العداد الكودى يصب فى مصلحة المواطن والدولة معا.