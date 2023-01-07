اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 02:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القيادت التنفذية والشعبية تتوافد على مطرانية البحيرة للاحتفال بعيد الميلاد

السبت، 07 يناير 2023 02:38 م
القيادت التنفذية والشعبية تتوافد على مطرانية البحيرة للاحتفال بعيد الميلاد الاحتفال بعيد الميلاد بمطرانية البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توافد مئات الاقباط اليوم السبت على مطرانية الاقباط بمدينة دمنهور فى البحيرة للاحتفال بعيد الميلاد وسط أجواء من الفرح والسرور. 
 
وزارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مقر المطرانية بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.
 
شارك فى الزيارة اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور بالاضافة  الى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. 
 
ونقلت نائب محافظ البحيرة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع مواطني محافظة البحيرة لنيافة الأنبا باخوميوس وكافة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرةً إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وأضافت ان عيد الميلاد هى مناسبة عظيمة  تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.
 
وفى كلمته، نقل نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية للدكتورة نائب المحافظ ولشعب محافظة البحيرة. 
 
وأكد أن الاحتفال بعيد الميلاد، هو سلام على الأرض وفرح وسرور للإنسان وأننا معا نعيش بالمحبة كما علمنا الله وأن محبتنا لبعضنا هى محبة لله، فيجمعنا وطن واحد وأرض وسماء واحدة، فنعمل جميعا من أجل بعضنا والآخرين.
 

الاحتفال بعيد الميلاد بمطرانية البحيرة (2)
الاحتفال بعيد الميلاد بمطرانية البحيرة (2)

الاحتفال بعيد الميلاد بمطرانية البحيرة (3)
  الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

 

الاحتفال بعيد الميلاد بمطرانية البحيرة (4)
الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة

 

الاحتفال بعيد الميلاد بمطرانية البحيرة (1)
  الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

 

محافظ السويس والأهالي يقدمون التهنئة للأقباط (2)
محافظ السويس والأهالي يقدمون التهنئة للأقباط (2)
 

 


احتفال عيد الميلاد

عيد الميلاد

الكنيسة القبطية

مطرانية البحيرة

الانبا باخوميوس

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة