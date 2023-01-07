القيادت التنفذية والشعبية تتوافد على مطرانية البحيرة للاحتفال بعيد الميلاد

توافد مئات الاقباط اليوم السبت على مطرانية الاقباط بمدينة دمنهور فى البحيرة للاحتفال بعيد الميلاد وسط أجواء من الفرح والسرور.

وزارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مقر المطرانية بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

شارك فى الزيارة اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور بالاضافة الى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ونقلت نائب محافظ البحيرة تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع مواطني محافظة البحيرة لنيافة الأنبا باخوميوس وكافة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مشيرةً إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك الأعياد وكافة المناسبات، ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وأضافت ان عيد الميلاد هى مناسبة عظيمة تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

وفى كلمته، نقل نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية للدكتورة نائب المحافظ ولشعب محافظة البحيرة.

وأكد أن الاحتفال بعيد الميلاد، هو سلام على الأرض وفرح وسرور للإنسان وأننا معا نعيش بالمحبة كما علمنا الله وأن محبتنا لبعضنا هى محبة لله، فيجمعنا وطن واحد وأرض وسماء واحدة، فنعمل جميعا من أجل بعضنا والآخرين.