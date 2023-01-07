القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالإكراه فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه في كرداسة، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن التوك توك المسروق، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك للسرقة بالإكراه، حيث استدرجه 3 أشخاص بحجة توصيلهم، ثم اعتدوا عليه بالضرب واستولوا على التوك توك وفرا هاربين.

وكشفت تحريات رجال المباحث هوية المتهمين، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وسرقة المتهمين للتوك توك.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم،

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.