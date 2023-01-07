الطاقة الذرية: بدء التسجيل للتدريب الصيفى لطلاب الجامعات المصرية

كتبت ــ رحمة رمضان

أعلن الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، عن بدء للتسجيل للبرنامج الصيفي لتدريب طلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية بمراكز الهيئة العلمية الأربعة، بموقعي مدينة نصر وأنشاص على المجالات المختلفة ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .

وأوضح الحاج فى بيان له اليوم، أن الهيئة بجميع قيادتها وعلمائها وإدارتها الفنية والإدارية المسئولة عن البرامج التدريبية سيقومون بدعم هذا البرنامج بهدف إنجاحه، لأن هؤلاء الشباب هم نواة الكوادر البشرية التي تسعى الهيئة لبنائها ل لبرنامج النووي المصري

ومن جانبه، أكد الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، أن الهيئة فتحت التقدم للتسجيل من بداية يناير 2023 وسيستمر التسجيل حتى أول أبريل 2023 على أن يبدأ التدريب خلال الفترة من 16 يوليو 2023 حتى 14 سبتمبر 2023.

كما أكد على على أن التدريب سيشمل الطلاب المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة من جميع الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وبتقدير لا يقل عن جيد. كما أفاد بأن جميع شروط التقديم معلنة على الصفحة الخاصة بمركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية، وأن التدريب سيشمل جميع التخصصات في مجالات الهندسة، الزراعة، الصيدلة، العلوم، التربية، الطب، كما سيشمل كل برنامج تدريبي جزئين نظري وعملي كذلك زيارات لمنشآت الهيئة ذات الصلة بكل تخصص.

وقال الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، إن الهيئة تسعى لتدريب أكبر عدد من طلبة الجامعات المصرية أسوة بما تم في العام الماضي حيث كان برنامج التدريب الصيفي الماضي هو الأكبر في مصر والعالم العربي من ناحية العدد المشارك وعدد الجامعات المشاركة به، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي الممثل لجميع محافظات مصر، وأن الهيئة تضع كل امكانتها العلمية والبحثية لتأهيل جيل من الخريجيين من شباب الجامعات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ولخدمة البرنامج النووي المصري.