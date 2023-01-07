جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نورى المالكى؛ لبحث الأوضاع العامة على الصعيد الوطني وتطوراتها سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.



وشدد الرئيس العراقي - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الضرورية لتقديم الخدمات للمواطنين وتطوير الأداء في جميع المحافظات، مشيرًا إلى الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدد من المحافظات للاطلاع على أوضاعها واحتياجات أبنائها.



من جانبه، أعرب المالكي عن دعمه لهذه الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على أحوال المحافظات والمعوقات التي تقف في وجه تطوير أوضاعها.