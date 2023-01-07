الداخلية تضبط 379 قضية حجب سلع خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 379 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 293 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ففى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قراية 9 أطنان، وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 261 طنا، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من (13) طنا.

كما تمكنت القوات فى مجال البيع بأزيد لمواد البناء من ضبط 10 أطنان أسمنت، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 345 قضية من بينها 129 قضية "خبز ناقص الوزن" و103 قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 253 طنا.