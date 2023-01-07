الداخلية تضبط شحنات من المخدرات بقيمة نصف مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال استقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الحشيش والبودر - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) حال استقلالهما سيارتين بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وقدرت القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بـ (570,000 خمسمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.