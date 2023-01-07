البترول تنجح فى توصيل الغاز لـ210 آلاف منزل بسوهاج بتكلفة مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية، في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 210 آلاف وحدة سكنية ب محافظة سوهاج بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، كما نجحت في توصيل الغاز لمختلف منازل القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك وفقا للمواصفات الفنية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وتتبنى وزارة البترول، تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تماشيًا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا، وتقليل متاعب المواطنين في الحصول على أسطوانة البوتاجاز.

وخلال العام الماضي، تم توصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا تعادل حوالي 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022.

كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 200 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2022، كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1825 مستهلك تجارى، و 124 مصنع.

وفى إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصري والقرى والنجوع الاكثر احتياجاً، تم توصيل الغاز إلى 185 قرية من بداية المشروع وحتى الآن تخدم حوالى 620 ألف عميل ، وقد بدأ العمل خلال العام في مد شبكات الغاز الأرضية إلى 700 قرية، هذا بخلاف 534 قرية مدرجة ضمن خطة الصرف الصحي الحكومي وسيتم توصيلهم بالغاز الطبيعي بالتزامن مع تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي.